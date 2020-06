"Não passas do Natal": Julgado por ameaças à ‘ex’ e namorado

"Vou limpar-te o sarampo", "dou-te um tiro nos c*****" e "não passas do Natal" são algumas das mensagens ameaçadoras que um homem residente numa aldeia do Cartaxo enviou à sua ex-companheira, ao longo de sete meses.O indivíduo, de 41 anos e pedreiro da construção civil, vai começar a ser julgado no Tribunal de Santarém pelos crimes de violência doméstica e ameaça agravada, depois da mulher e do novo namorado, também visado nas ameaças de morte, terem apresentado queixa-crime em maio de 2019.O arguido e a vítima, que têm dois filhos menores em comum, viveram juntos durante 12 anos, até a mulher ter terminado a relação em agosto de 2017, algo que o agressor nunca aceitou, por se sentir traído.