"Não podemos baixar a guarda, a situação continua gravosa": Proteção Civil sobre incêndios no País

O comandante nacional da Proteção Civil, André Fernandes, fez ao início da noite deste domingo um balanço sobre os incêndios que estão a afetar o território português. "Não podemos baixar a guarda", afirmou, pedindo o apoio da população para tomar as medidas necessárias."A situação continua gravosa do ponto de vista metereológico", alertou o comandante. No momento, os incêndios que mais preocupam são "dois em Chaves (Murça e Bustelo) e em Castelo Branco".De modo a salientar o perigo da situação atual, André Fernandes revelou que "o incêndio em Castelo Branco teve progressão inicial de 2,5 quilómetros por hora". "Esta é a realidade com que nos deparamos no terreno".As chamas que assolam o País já vitimaram um total de 206 pessoas.Com o objetivo de inverter o cenário preocupante em algumas regiões, "estão a chegar mais seis grupos de combate dos corpos de bombeiros", que representam 192 operacionais.Em atualização