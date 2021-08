Bob Schuring, tio de Martine Ter Morsche, a holandesa de 20 anos morta à pancada, em Lisboa, pelo namorado, Damien Mierop, de 21, explicou à imprensa dos Países Baixos que a relação entre o casal “não poderia acabar bem”. jovem foi assassinada sábado , com pontapés na cabeça, num hostel onde viviam há um ano e meio. “Conheceram-se no Instagram e ele fez-lhe uma ‘lavagem cerebral’”, contou o familiar. Isso foi possível porque a jovem tinha ligeira deficiência mental - no entanto a Justiça, contra o pedido dos pais, disse que estava sã o suficiente para viajar para Portugal.