“Não posso garantir” que não haja pessoas a morrer devido à greve, diz Bastonário dos Médicos

Ainda assim garantiu que tudo tem sido feito para que sejam submetidos a cirurgia.

11:57

O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, esteve reunido com vários directores clínicos de hospitais afectados pela greve dos enfermeiros da área cirúrgica. À saída do encontro, foi questionado: "Pode garantir que não há doentes a morrer por causa da greve?" E respondeu: "Não posso garantir isso."

O bastonário relatou as preocupações dos directores clínicos com os doentes cuja situação clínica é mais grave, mas garantiu que tudo tem sido feito para que sejam submetidos a cirurgia. Os doentes têm sido transportados para hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) com capacidade para os tratar.



"Existe também uma grande preocupação com as crianças porque muitas das cirurgias programadas que não são realizadas podem fazê-las perder o ano escolar." O problema excede os cinco centros hospitalares com cujos representantes se reuniu: "É um problema nacional, porque envolve o SNS."