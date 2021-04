Dezasseis anos de prisão. Foi esta a pena a que foi condenado ontem à tarde, no Tribunal de Faro, António Tavares, de 21 anos, pelo homicídio de Lucas Leote, de 19, à porta da discoteca Lick, em Loulé, na madrugada de 23 de agosto de 2019. A pena trata-se de um cúmulo jurídico e inclui ainda as condenações do arguido pela tentativa de homicídio de um dos seguranças, bem como por posse de arma ilegal e conduç...