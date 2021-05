“Não são escoteiros, são Comandos”, dizem advogados sobre mortes na Prova Zero

Os advogados de Defesa dos arguidos do processo que julga a responsabilidade das mortes de Dylan Silva e Hugo Abreu na Prova Zero do 127º Curso de Comandos, em 2016, pediram esta terça-feira a absolvição dos militares sentados no banco dos réus. “Estes homens, quando se inscreveram, já tinham noção do que iam passar” ou “não são escoteiros, são Comandos, são tropas especiais”, foram alguns dos argumentos usados durante as alegações finais, que decorreram durante esta terça-feira no Tribunal de Monsanto, em Lisboa.









Na última sessão, o Ministério Público tinha pedido a condenação a dez anos de cadeia de um dos instrutores do curso – o sargento Ricardo Rodrigues – e penas até dois anos a cinco arguidos, mas a defesa rebateu os argumentos e tentou demonstrar que “os militares deram cumprimento ao Guião da Prova Zero”, e que “se há alguma coisa errada compete à hierarquia militar e ao poder político mudar isso”.