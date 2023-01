“Não acho que esteja arrependido de matar o meu filho. Se estivesse, enfrentava-me. Nunca nos pediu desculpa, nunca olhou para nós. Até quando falámos em tribunal ele tapou os ouvidos”. O desabafo de José Azevedo ao CM foi feito esta quarta-feira, no regresso a Amarante de uma viagem-relâmpago à Suíça com um único objetivo: ouvir o homicida do filho ser condenado.









