"Estou pior agora do que aquilo que estava quando aqui cheguei. Hoje não se fez justiça pela Carla". As palavras são de Fátima Amorim, a mãe da guarda prisional que morreu baleada pelo formador durante uma aula de tiro, no dia 6 de novembro de 2018, em Paços de Ferreira. Jorge Oliveira, o instrutor autor do disparo mortal, foi esta quinta-feira condenado no tribunal local a uma pena suspensa de três anos e meio, decisão que deixou a família da guarda prisional revoltada.