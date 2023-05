Márcia Correia, a falsa psicóloga de 22 anos acusada de forjar emails com o selo do Ministério da Saúde para burlar empresários, confessou integralmente os factos no Tribunal de Vila Nova de Gaia.









Esta quarta-feira, na 2.ª sessão do julgamento, foram ouvidos lesados pelo esquema. “Não sei como é que eu acreditei tanto nela”, afirmou o administrador de uma empresa de construção a quem Márcia pediu ajuda para investir numa alegada clínica. “Pedi empréstimos por causa dela”, disse outra lesada. Em causa estão quantias que ascendem a mais de 1,5 milhões de euros.