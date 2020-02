"Não sei do meu marido": mulher de português infetado com coronavírus sem notícias desde que Adriano saiu do navio

O português que está infetado com coronavírus e que esteve em quarentena no navio Diamond Princess saiu esta terça-feira do cruzeiro em direção ao hospital e desde então que a mulher não tem qualquer contacto com ele.Emmanuelle conta que esteve em contacto com o marido até Adriano entrar no autocarro que ia fazer o transporte das pessoas infetadas do navio para o hospital que, supostamente, só iria ser inaugurado no próximo mês de abril."Consegui estar em contacto com ele. Ele mandou uma fotografia de um documento em japonês (o relatório médico)", conta a mulher."Só as 3h00 da manhã daqui é ele entrou num autocarro e que através do documento que ele tinha percebeu para onde ele ia. Ele entrou com outros infetados e desde ai não tenho mais contacto com o meu marido", descreve ainda."Neste momento não tenho notícias dele. Ainda não consegui saber se chegou bem, se está a ser tratado, e o que está a acontecer", diz Emmanuelle que admite viajar para o Japão e colocar em risco a sua própria saúde."Se ninguém fizer nada eu vou ter com o meu marido", afirma.Ainda em declarações aos jornalistas, Emmanuelle diz que já teve resposta da assessoria da presidência e que lhe garantiram que estão a fazer tudo para a manter informada e estão a acompanhar o caso para que Adriano possa comunicar com a família o mais brevemente possível."Neste momento dependo do meu país", porque caso nada seja feito, Emmanuelle garante que terá de abandonar as filhas para ir em busca do marido. "Os japoneses não são um povo muito fácil a nível diplomático", afirma ainda sublinhando que apesar disso é preciso garantir os direitos de cidadãos de outros países."Quero que se sintam pressionados e tragam o meu marido de volta e curado", conclui. A mulher diz ainda que o marido só conseguiu perceber o nome do hospital para onde ia uma vez que o relatório estava todo em japonês.