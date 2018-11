"Não sou traficante nem terrorista", diz Mustafá

Cabecilha da juve Leo reage à libertação no Tribunal do Barreiro.

Mustafá, líder da Juventude Leonina, dirigiu breves palavras aos jornalistas ao sair em liberdade do Tribunal do Barreiro."Se o tribunal entendesse que era o autor moral, eu não estava aqui fora. Não sou traficante e não sou terrorista. Sou líder da Juve Leo. Acha isto justo? Acha que saio daqui satisfeito? Claro que não! Isto valeu tudo. Veja o processo. Não tenho nada a ver com isto", afirmou aos jornalistas.O cabecilha da Juve Leo está indicado de 58 crimes, incluindo terrorismo, ofensas corporais, sequestro e tráfico d droga, no caso de Alcochete