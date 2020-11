"Não te consigo ir buscar": Mãe de jovem portuguesa raptada em Moçambique desespera pela filha

“Minha rica filha, não te consigo ir buscar minha princesa. Anda para casa meu amor.” Dina Pequeno escreveu ontem o seu desespero nas redes sociais. A mãe de Jessica Pequeno, a portuguesa de 27 anos raptada segunda-feira de manhã na Matola, Moçambique, ainda não teria sido contactada pelos criminosos.



A jovem foi levada por homens armados quando ia deixar o filho à ama, a caminho do trabalho no restaurante da mãe e do padrasto, o Burako da Velha. O caso está a causar estranheza, por ter sido o primeiro rapto de uma vítima de classe média. A embaixada portuguesa acompanha o caso.



Ver comentários