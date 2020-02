"Não toleramos este tipo de comportamentos": PSP reage a confrontos durante funeral da vítima da Segunda Circular

Vários motards que participaram no funeral de uma das vítimas mortais do acidente da Segunda Circular, em Lisboa, cercaram um carro da PSP e afrontaram os polícias, esta terça-feira.A Polícia de Segurança Pública revelou em comunicado que receberam um alerta de que um grupo de motociclistas estava a circular na via pública, sem capacetes e a realizar "manobras perigosas proibidas pelo Código da Estrada" nesse mesmo dia.Inicialmente, não estabeleceram uma relação com a morte dos três homens que morreram num acidente na madrugada do dia 21 de fevereiro na Segunda Circular e, por isso, foi enviado ao local um carro patrulha com dois polícias.Ao chegar ao local, os polícias depararam-se "com um conjunto de motociclistas que rapidamente os cercaram de forma hostil e não acataram as ordens legais", disse a PSP em comunicado.Só um dos polícias permaneceu no exterior do carro, dando ordens para os infratores se afastarem, sendo que o outro ficou dentro do carro patrulha "para pedir reforços urgentes via rádio".O polícia que estava no exterior, "para garantir a sua integridade física", recorreu à arma de fogo de forma passiva para dissuadir as agressões.O comunicado referiu que o agente não apontou a arma a qualquer cidadão.Depois de chegarem os reforços policiais não foi possível identificar e deter os infratores, pois já tinham dispersado.No comunicado, a PSP disse não tolerar este tipo de comportamentos pois "constituem ataques graves aos seus polícias e à autoridade do Estado, que não passarão impunes".