O presidente do Benfica e da Promovalor, Luís Filipe Vieira, afirmou esta segunda-feira que não tinha todos os pormenores das dívidas da empresa ao Novo Banco.



"Não trouxe as respostas todas", admitiu em resposta à deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua.



Luís Filipe Vieira afirmou que, se fosse preciso, poderia voltar noutro dia para esclarecer as questões que ficassem por definir na comissão de inquérito sobre o Novo Banco.



