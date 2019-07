Não vai ser feita a requalificação da praça do Martim Moniz em Lisboa

A Câmara de Lisboa decidiu que não iria avançar com o projeto de requalificação da Praça do Martim Moniz.O anúncio foi feito pelo presidente da autarquia, Fernando Medina, na reunião pública de câmara que está a decorrer na tarde desta quinta-feira.Fernando Medina (PS) admitiu que "por detrás do debate" decorrido nos últimos meses, marcado por muitas críticas de autarcas e moradores, "está uma preocupação legítima e profunda com a cidade, que é o facto de a cidade de Lisboa se ter alterado muito nos últimos anos" e a Baixa lisboeta se ter transformado "num espaço de pressão turística"."Eu identifico-me com estas posições. Acho que têm sentido. Acho que são uma leitura que importa valorizar sobre o estado atual da cidade de Lisboa", reforçou.O projeto tinha sido apresentado em novembro de 2018 e recebeu muitas constestações por parte de associações e moradores.Vai ser lançado pela autarquia um novo concurso para a renovação da praça.Em atualização