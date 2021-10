"Não vou descansar até que haja justiça pelo que as pessoas em causa fizeram. Tanto pelas agressões, como compactuar com o que se estava a passar." Foi com esta publicação nas redes sociais que André Barbosa, violentamente agredido por um segurança num bar em Albufeira, quebrou o silêncio.O homem de 31 anos está a recuperar em casa de uma cirurgia ao maxilar e já apresentou queixa na GNR.