Narcotraficante italiana de 39 anos detida no Porto

Uma mulher italiana narcotraficante, de 39 anos, foi localizada e detida pela Polícia Judiciária (PJ) na passada terça-feira, dia 06 de agosto, pelo crime de tráfico de droga. A suspeita foi detida na cidade do Porto.



De acordo com um comunicado da PJ, a mulher foi detida na sequência de um mandado de detenção europeu a fim de ser extraditada para Itália.





A mulher foi presente ao Meritíssimo Juiz do Tribunal da Relação do Porto. Enquanto aguarda os "ulteriores termos do processo de extradição", a detida fica em prisão prveentiva.