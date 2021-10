Narcotraficante português detido no Reino Unido e extraditado para Portugal

Um cidadão português, alvo de mandado de detenção europeu (MDE) para cumprimento de pena de prisão maior por tráfico de droga, foi detido no Reino Unido e extraditado para Portugal, divulgou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Segundo a PJ, a extradição surgiu na sequência da condenação do agora detido, de 42 anos, pela prática do crime de tráfico de estupefacientes, por factos cometidos em 2005 e 2006, na região da Grande Lisboa.

A PJ deslocou-se ao Reino Unido para o cidadão português lhe ser entregue pelas autoridades britânicas, tendo na quinta-feira a PJ procedido ao transporte do suspeito para território nacional.

O detido foi, entretanto, entregue aos Serviços Prisionais, para cumprimento da pena de sete anos e seis meses de prisão a que fora condenado pelos tribunais portugueses.

A concretização do processo de extradição, em resultado do MDE, contou com a intervenção da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) e da Unidade de Cooperação Internacional (UCI) da PJ.