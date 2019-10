Narcotraficante português quer dois mil euros do Estado e avança com ação

O narcotraficante português Franquelim Lobo avançou com uma ação contra o Estado por considerar que esteve preso quatro meses por erro do Ministério Público.Pede uma indemnização de 2000 euros para comprar exemplares da Convenção Europeia dos Direitos do Homem para dar aos procuradores da Operação Aquiles, que envolve tráfico de droga.Pede ainda 500 euros para apoiar a revista ‘Cais’ e os outros 500 para si. No âmbito da Operação Aquiles, o MP notificou-o da acusação para uma morada que não a que estava registada no tribunal.Por se pensar que estava em parte incerta, foi emitido mandado de detenção europeu e foi preso.