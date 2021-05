Estavam instalados em hotéis e moradias de luxo e preparavam-se para transportar, para fora de Portugal, 167 quilos de cocaína com um elevado estado de pureza. A droga terá vindo da América Latina e teria como destino vários países da Europa. Os quatro narcotraficantes foram detidos pela Diretoria do Sul da Polícia Judiciária (PJ) no decorrer da Operação ‘Rota Certa’.