Um naufrágio de uma embarcação de recreio junto a um pilar da ponte 25 de Abril, no lado da Margem Sul do Tejo, ‘atirou’ à água as 5 pessoas a bordo.O esforço de pequenos barcos de pesca e da tripulação e passageiros de um veículo anfíbio de turismo levou a que todos fossem salvos.O incidente ocorreu pelas 11h30 deste domingo.As cinco vítimas, dos 29 aos 74 anos, foram transportadas para a doca do Bom Sucesso, em Lisboa. Apenas duas pessoas foram hospitalizadas.