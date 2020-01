Navio buzina de minuto a minuto em frente ao Terreiro do Paço

De minuto a minuto, por causa do nevoeiro denso, um navio de carga fundeado no Tejo, em frente ao Terreiro do Paço (junto à rota dos cacilheiros), tem de acionar a sereia - uma buzina curta, uma longa e uma curta, como manda o regulamento internacional para evitar abalroamentos no mar.Sempre que as condições de nevoeiro a isso obrigarem: o que aconteceu nas madrugadas de 1 e 2.O cargueiro ‘Western Miami’ chegou dia 28 ao mar da Palha, está a pôr combustível e não tem data de partida.A situação está a desesperar centenas de moradores e turistas, da zona ribeirinha até à Alameda.