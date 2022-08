O navio da Marinha Portuguesa ‘D. Carlos I’, que esteve a realizar levantamentos hidrográficos nos Açores, deixou o porto da Praia da Vitória, na Terceira, terminando a sua missão no arquipélago.





Em comunicado, a Marinha refere que o navio está “a cumprir um plano de sondagem definido”, que terminará “muito próximo da entrada do porto de Lisboa”, pelo que só deixará “em definitivo as águas açorianas na tarde de terça-feira”. “É com elevado sentimento de ter contribuído para um melhor conhecimento do fundo do mar dos Açores que a sua guarnição olha para a vasta área que foi alvo do levantamento hidrográfico realizado”, lê-se.