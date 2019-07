Navio da Soflusa deixa 600 utentes em terra

O desespero tomou conta dos mais de 600 passageiros que, na madrugada deste domingo, se encontravam no Terminal Fluvial do Terreiro do Paço, Lisboa, para regressar a casa no Barreiro.A supressão das carreiras da meia-noite, 01h00 e 02h00 provocou a acumulação de centenas de utentes naquele espaço que, desesperados, tentaram entrar no único barco previsto (00h30).Devido ao excesso de passageiros, a carreira acabou por não se realizar, deixando em terra os que ali se encontravam.Insatisfeitos com a situação, dois passageiros saltaram os torniquetes e entraram na embarcação à força. Outros seguiram os seus passos, mas em vão.As portas do navio fecharam-se, deixando vários passageiros em pleno pontão. O barco avançou e só parou a meio do rio Tejo, onde ficou cerca de 60 minutos até à chegada da Polícia Marítima.O ambiente caótico foi denunciado por vários utentes através das redes sociais, que mostraram assim a sua revolta perante a situação. A travessia acabou por realizar-se perto das 02h00.Ainda assim, devido ao limite da lotação ter sido atingido, alguns ficaram em terra. Elementos da Polícia Marítima acompanharam o trajeto na embarcação.Contactada pelo, a Transtejo/ Soflusa confirma os desacatos e revela que está "a apurar as circunstâncias que deram lugar a esta ocorrência".Os mestres das embarcações, recorde-se, estão em greve ao trabalho extraordinário desde 18 de junho, por não verem cumprido o pagamento do prémio da valorização salarial (60 euros).