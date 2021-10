Navio de cruzeiro 'Iona' é um dos 10 maiores do mundo e está no Porto do Funchal

Numa altura em que o mundo começa a recuperar da pandemia, os grandes navios começam a regressar ao Porto do Funchal. O navio de cruzeiro ‘Iona’ atracou esta quarta-feira na ilha da Madeira. Este é o maior a fazer escala no Funchal e está entre os 10 maiores paquetes do mundo.

O navio britânico inaugurado em março de 2020 volta agora a navegar e vai ficar durante algumas horas em escala no Porto do Funchal. De acordo com o madeirense JM, o ‘Iona’ tem 344 metros, traz à ilha 3 826 passageiros e 1 608 tripulantes.

Outro navio estreante a atracar também no Porto do Funchal é o ‘Europa 2’ que fica apenas até ao final desta tarde na Madeira, seguindo depois para La Palma, nas Canárias.

Este é um cenário no Funchal que os madeirense não veem desde o período que antecedeu à pandemia causada pela Covid-19.