Navio-escola ‘Sagres’ aberto a visitas em Faro

CM acompanhou a bordo a viagem histórica entre o Alfeite e a entrada na ria Formosa.

Por Sérgio A. Vitorino | 08:39

Uma tirada, que é como os marinheiros dizem etapa, histórica. Foram apenas 51 horas e 145 milhas náuticas entre a base do Alfeite (Almada) e o cais comercial de Faro. Mas para o navio-escola ‘Sagres’ e para a capital do Algarve representaram a primeira vez que a ‘embaixada flutuante’ de Portugal navegou na ria Formosa e atracou na cidade. O CM acompanhou a viagem histórica.



"A nossa viagem começou em maio, há quase cinco meses. Estivemos na América do Norte, onde recebemos o Dia de Portugal (10 de junho) e o Presidente da República. Parámos ainda em portos do Canadá, Colômbia e Antilhas Holandesas, antes de iniciarmos o regresso com paragem em Ponta Delgada, Lisboa e agora, pela primeira vez na história da ‘Sagres’, Faro", explicou ao CM António Maurício Camilo, comandante da ‘Sagres’.



A bordo seguem 120 membros da guarnição - "a mais jovem da Marinha" - e seis dezenas de cadetes do 1º ano da Escola Naval, em viagem de instrução.



"A ‘Sagres’ é a nossa escola no mar. Temos formação em várias áreas, quartos [turnos] à ponte no leme, navegação e participamos nos chamados serviços, como varrer o convés, pinturas e limpar os amarelos [pôr a brilhar o latão]", conta Eduarda Costa, cadete de 21 anos.



Faro é o 179º porto em 51 países onde atracou

Faro é o 179º porto onde a ‘Sagres’ atraca, em 51 países. As suas 23 velas com a Cruz de Cristo são içadas nos três mastros com 40 metros.



Em finais de outubro vai parar para reparações de 11 meses, preparando a 4ª volta ao Mundo, em 2020, onde irá ao Japão para as Olimpíadas.



‘Barca’ está aberta ao público até amanhã

A ‘Barca’, como é conhecida entre os marinheiros, está no cais comercial. Está aberta a visitas: hoje, das 10h00 às 12h00, das 14h00 às 19h00 e das 20h00 às 22h00; amanhã das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h30.



No local há outros eventos no âmbito do dia da cidade de Faro.



PORMENORES

Cinco alimentam 200

A equipa de cozinha é composta por cinco cozinheiros, chefiados pelo cabo Rogério Rodrigues. "Começamos às 06h30 e acabamos por vezes às 22h00", contou ao CM.



Praça mais antigo

O cabo Nuno Geleia, com 20 anos na Marinha, é o praça mais antigo a bordo. "A ‘Sagres’ é diferente. Gosto muito", disse.