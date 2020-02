Navio-escola "Sagres" parte hoje do Rio de Janeiro com destino a Montevidéu

O navio-escola "Sagres" parte hoje do Rio de Janeiro, Brasil, com destino a Montevidéu, capital uruguaia, naquela que será a sua quarta paragem desde que saiu de Lisboa, em 05 de janeiro, para uma viagem de circum-navegação.

A partida da "Sagres" do Rio de Janeiro está prevista para as 10:00 (hora local, 13:00 em Lisboa), cidade onde esteve atracada desde a última segunda-feira, e onde recebeu a visita de figuras como o ministro da Defesa Nacional de Portugal, João Gomes Cravinho, a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, ou o treinador de futebol Jorge Jesus.

Ao Brasil, a bordo do navio-escola, chegaram 142 elementos de guarnição, bem como 50 instruendos da Aporvela -- Associação Portuguesa do Treino de Vela e dois investigadores do projeto SAIL (Space-Atmosphere-Ocean Interactions in the marine boundary Layer), que visa "estudar a interação entre o espaço e o planeta Terra".

A viagem integra as celebrações do quinto centenário da viagem de circum-navegação de Fernão de Magalhães, e prolonga-se durante 371 dias, sendo que Montevidéu, capital do Uruguai, é a próxima paragem, programada para dia 23 deste mês.

O navio-escola "Sagres" vai passar por mais de 20 portos de 19 países diferentes.

Um dos pontos altos desta missão será a presença em Tóquio durante os Jogos Olímpicos, como Casa de Portugal, e a comemoração dos 500 anos da entrada da esquadra de Magalhães no Estreito de Magalhães, em 20 de outubro.

Em 30 de dezembro, a embarcação da Marinha chega a Portugal, mais precisamente, a Ponta Delgada, nos Açores, estando o regresso a Lisboa agendado para 10 de janeiro de 2021.

A primeira viagem do navio Sagres com a bandeira portuguesa realizou-se em 25 de abril de 1962, que já realizou três viagens de circum-navegação em 1978/79, 1983/84 e 2010, mas nenhuma tão longa como a que começou em janeiro passado.