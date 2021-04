Navio mercante embate em pilar da Ponte 25 de Abril

Um navio mercante (Ionic Hawk) com bandeira das Ilhas Marshall embateu no pilar sul da Ponte 25 de Abril, durante a tarde desta quarta-feira.Não houve registo de feridos, nem danos estruturais na ponte que atravessa o Rio Tejo. A embarcação foi analisada para identificar eventuais anomalias.Segundo a Autoridade Marítima Nacional, através de um comunicado no site oficial, o alerta foi dado às 17h00, tendo-se deslocado uma equipa da Capitania do Porto de Lisboa.As causas do acidente estão a ser apuradas pelo Comando-local da Polícia Marítima de Lisboa.