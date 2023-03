Navio que pegou fogo na Foz do Douro vai ser alvo de avaliação técnica

O navio-tanque Greta K, que sofreu um incêndio na tarde desta terça-feira, na Foz do Douro, no Porto, vai ser alvo de uma avaliação técnica pela fragata da Marinha portuguesa Corte Real. Uma pessoa ficou ferida na mão e teve que ser transportada para o hospital. A bordo seguiam 19 tripulantes.Antes de se realizar qualquer tipo de operação no navio, as equipas técnicas vão avaliar as condições da plataforma e averiguar se ainda existe algum foco de incêndio."Depois de terminadas as condições de segurança para operar com o navio, será acordado um porto de detino para que o navio possa atracar e portanto fazer-se as restantes operações", concluiu o comandante.O navio Greta K, de 2016, não tinha registo algum de acidentes passados.