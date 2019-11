Navios da Marinha Portuguesa procuram piratas no Golfo da Guiné

Dois navios da Marinha Portuguesa foram esta quinta-feira empenhados numa missão de apoio a um navio mercante no Golfo da Guiné que foi atacado durante a madugada por duas embarcações ligadas à pirataria, um fenómeno existente naquela região.O alerta de socorro foi recebido pelo Centro de Operações Marítimas que rapidamente contactou os centros de operações e navegação da região. Ao que oapurou, o Centro Marítimo do Golfo da Guiné confirmou o ataque.O navio patrulha "Zaire" da Marinha Portuguesa - que se encontra em missão de longa duração da Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe desde janeiro de 2018 - foi um dos acionados para a missão uma vez que navegava a 100 quilómetros do incidente.O navio patrulha "Sines" - juntou-se ao "Zaire" e encontram-se agora a patrulhar aquela área de forma a identificar as embarcações e assegurar a segurança marítima no Golfo da Guiné.Não há registo de vítimas desta abordagem ou de danos materiais ao navio atacado.