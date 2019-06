Neblina no Aeroporto da Madeira fez divergir seis voos

Seis voos com destino ao Aeroporto Internacional da Madeira, cinco provenientes do estrangeiro e um de Lisboa, divergiram est, durante a manhã, para outros aeroportos devido neblina, mas a operacionalidade já foi retomada."A neblina já levantou e a situação começou a normalizar a partir das 12h00", disse à Lusa fonte aeroportuária, indicando que os voos divergiram para o Porto Santo e Canárias.O voo oriundo de Lisboa foi, entretanto, cancelado.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu esta segunda-feira um aviso de má visibilidade para os mares da Madeira, em vigor até às 06:00 de terça-feira, situação que está a afetar também algumas áreas costeiras, nomeadamente Santa Cruz, na zona leste da ilha, onde se localiza o Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo.