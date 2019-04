Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Negada readmissão a professor de natação suspeito de abuso sexual de menores em Espinho

Homem, de 49 anos, trabalhava como monitor de natação nas piscinas municipais.

Por Lusa | 11:58

O Tribunal Central Administrativo do Norte (TCAN) recusou a readmissão de um funcionário da Câmara de Espinho que foi suspenso de funções após ter sido detido por suspeita de abuso sexual de crianças.



O acórdão do TCAN, consultado esta segunda-feira pela Lusa, negou provimento ao recurso da decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro que indeferiu uma providência cautelar do funcionário que pretendia ser readmitido ao serviço para exercer funções compatíveis com a sua categoria profissional.



O homem, de 49 anos, trabalhava como monitor de natação nas piscinas municipais de Espinho e foi detido em junho de 2018 por alegadamente abusar sexualmente de crianças durante as aulas, tendo sido suspenso de funções no município.



O docente considera que a Câmara foi "muito além" da decisão do juiz de instrução criminal da Feira que lhe aplicou as medidas de coação, alegando que "apenas foi proibido de continuar a dar aulas de natação a menores de 14 anos ou pessoas portadoras de deficiência e a contactar com eles".



Pretendia por isso ser readmitido ao serviço, defendendo que a proibição não se estende às "outras muitas funções" que competem a um técnico de desporto.



Os juízes acabaram por dar razão ao município por não vislumbrar quais as funções que o docente podia exercer sem que tenha a probabilidade - ou até a possibilidade - séria de contactar com menores de idade igual ou inferior a 14 anos e ou pessoas portadoras de deficiência, nas suas instalações.



Na altura da detenção, a Polícia Judiciária informou que o homem foi detido na sequência de uma denúncia, por suspeita de "abusos sexuais de relevo" de crianças entre os 4 e os 7 anos durante as aulas de natação.



O número de crianças alegadamente abusadas não foi adiantado.