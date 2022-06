Um negociante de carros clássicos, do Porto, queixou-se ao tribunal de ter sido burlado na compra de um Ferrari 328 GTS de 1987, ao perceber que o carro tinha mais cem mil quilómetros do que indicava o mostrador. O negócio foi feito em 2014 e o mais recente acórdão do Tribunal da Relação de Évora condena o vendedor a pagar ao queixoso 20 mil euros e a reparação do ar condicionado do Ferrari, que não funcionava por falta do compressor.









“Competia ao vendedor informar o comprador” da real quilometragem do Ferrari, “sob pena de violar o princípio da boa-fé, dever de lealdade, esclarecimento e colaboração inerentes”, diz o acórdão.

O Ferrari foi comprado por 55 mil euros (em troca de uma autocaravana Fleetwood Flair e 20 mil euros em dinheiro). Seguiu num pronto-socorro para o Porto e só então é que o novo proprietário se apercebeu que já tinha percorrido 120 783 quilómetros e não os 20 783 indicados no conta-quilómetros - logo uma diferença de cem mil. O totalizador é mecânico e tem apenas cinco dígitos, por isso, só através do livro de revisões se verificava a real quilometragem. Ao desmontar o Ferrari para analisar o seu estado de conservação, foram detetados vários problemas, o mais grave relacionado com o ar condicionado.