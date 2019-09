Negociante de leitões atraído a falso negócio e roubado

Um negociante de leitões de 67 anos foi atraído a um falso negócio junto a uma barragem em Sines, onde 4 homens, que se faziam transportar num Mercedes, o agrediram violentamente. Os ladrões fugiram com dinheiro e outros pertences, vindo a ser presos por militares da GNR.Florival Monteiro disse aoque recebeu um telefonema, na terça-feira, de alguém a dizer que lhe queria vender uns leitões junto à barragem da Bravura, em Sines. O encontro ficou marcado para as 09h00 de quinta-feira. Só pelas 14h00 é que compareceram 4 homens num Mercedes."Apertaram-me o pescoço, agrediram-me, ataram-me as mãos e roubaram-me 900 euros. Mesmo assim gritaram por mais dinheiro e levaram um vale de 500 euros da reforma da minha mãe", acrescentou.A rápida denúncia feita à GNR levou a que, pelas 17h00, o Mercedes do gang fosse detetado numa operação stop em Grândola, levando à detenção dos suspeitos e à recuperação dos bens roubados. Florival Monteiro foi ao hospital.