Negócio de ex-patrão de Sócrates com a FC Porto SAD investigado pelo Ministério Público

O Ministério Público abriu uma investigação à parceria entre Joaquim Paulo Lalanda e Castro, ex-líder da farmacêutica Octapharma e um dos principais arguidos no caso Máfia do Sangue, e a Futebol Clube do Porto SAD devido a um investimento na contratação do jogador Walter Henrique Silva, segundo revela o Observador.A investigação prende-se com o facto de Lalanda e Castro, tratado por 'patrão' pelo ex-primeiro ministro José Sócrates, ter utilizado dois milhões de euros com origem na Ruby Capital Corporation, uma sociedade offshore nas Ilhas Virgens Birtânicas, na sequência do negócio para a compra do passe de Walter. Segundo o Observador, o dinheiro terá sido transferido para a Convida e posteriormente para a Porto SAD.Para o MP estão em causa suspeitas de crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais. As suspeitas levaram a investigações e buscas judiciais nas instalações da SAD dos dragões e na sede da Convida, empresa que Lalanda e Castro escolheu para investir no passe do avançado brasileiro, refere o Observador.