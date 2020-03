Negócios imobiliários tramam autarcas de Albufeira

O presidente da Câmara de Albufeira, José Carlos Rolo, e o presidente da Assembleia Municipal, Paulo Freitas, foram constituídos arguidos na sequência da operação ‘Empório’, que culminou ontem com buscas da Polícia Judiciária (PJ) na autarquia, em duas empresas ligadas ao setor imobiliário e a um escritório de advogados. Foram ainda constituídos arguidos um dirigente desportivo e dois empresários.Segundo oapurou, a investigação do Departamento de Investigação e Ação Penal de Évora começou após uma denúncia anónima. Em causa, sabe o, estão negócios imobiliários e contratos assinados pela autarquia. Cerca de 50 investigadores e peritos da Diretoria do Sul da PJ avançaram para buscas na Câmara de Albufeira, na Assembleia Municipal, nas casas dos dois autarcas, em empresas imobiliárias, num clube desportivo e num escritório de advogados.Esta última diligência foi presidida por um juiz de instrução. Em Lisboa e Leiria foram realizadas buscas em duas empresas. Foram apreendidos documentos e também computadores. Segundo o DIAP de Évora, estão em investigação "factos suscetíveis de integrar a prática de crimes de corrupção, de participação económica em negócio e de tráfico de influências".contactou o autarca José Carlos Rolo mas não obteve resposta. Em comunicado, a autarquia confirmou as buscas e garante a "confiança no seu executivo, gabinete de apoio e serviços camarários" .