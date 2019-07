Negócios no mercado de Faro na mira da Judiciária

Negócios relacionados com a empresa municipal Ambifaro levaram esta terça-feira a PJ a constituir como arguido o vice-presidente da Câmara de Faro, Paulo Santos.Também a ex-mulher do autarca, Sandra Ramos, presidente da empresa, Hugo Geraldo, diretor-geral da Ambifaro, e responsável pelo Mercado Municipal, e o advogado farense Miguel Henriques foram constituídos arguidos.Os quatro são suspeitos dos crimes de "participação económica em negócio, corrupção passiva e ativa, peculato, prevaricação e abuso de poderes", informou a Diretoria do Sul da PJ.Ao que oapurou, a forma como foram atribuídos alguns espaços comerciais no Mercado de Faro é uma das situações que levantaram suspeitas às autoridades.Também o facto do vice-presidente da autarquia alegadamente ter em conjunto com o advogado um alojamento turístico local está a ser investigado pela Polícia Judiciária.Foram feitas buscas nas casas dos arguidos bem como na Câmara de Faro, na Ambifaro e no escritório de advogados onde trabalha Miguel Henriques.Foi recolhida muita documentação em papel bem como em formato digital - incluindo e-mails e mensagens de telemóvel trocadas pelos arguidos.Na busca ao escritório do advogado esteve presente um magistrado do Ministério Público e o representante regional da Ordem dos Advogados.A Câmara de Faro garantiu que o presidente tem total disponibilidade para colaborar com a investigação e que "reitera a confiança em todos os elementos do Executivo municipal".Departamento de Investigação e Ação Penal de Faro, que coordena a investigação, colocou o caso em segredo de Justiça.