Nélida Guerreiro entregue às autoridades portuguesas

A assaltante Nélida Guerreiro, de 40 anos, suspeita do triplo homicídio de Bragança e de assaltos à mão armada no Fundão e no Algarve, foi entregue esta sexta-feira à Polícia Judiciária.Segundo confirmaram as autoridades aoa mulher, que foi entregue pelas autoridades espanholas na fronteira, já foi presente a tribunal e encontra-se em prisão preventiva na cadeia de Odemira.