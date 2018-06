Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nélson Galego perde luta contra o cancro

Corpo será cremado em Setúbal depois da missa em sua honra, este domingo.

Por João Mira Godinho | 09:05

Nélson Galego, o homem de 43 anos que lutava contra um tipo de cancro muito agressivo e percorreu o país, de moto, para angariar dinheiro para um tratamento nos Estados Unidos, morreu na última semana.



O funeral realiza-se este domingo, com uma missa no salão paroquial de São Lourenço, Almancil, às 11h30, de onde o corpo seguirá para ser cremado, em Setúbal.



Nélson lutava contra um linfoma não Hodgkin difuso e em março chegou a informar que já tinha reunido condições para fazer o tratamento com células CART-T, nos EUA (que tinha um custo de 500 mil euros).



No entanto, o estado de saúde foi-se degradando e nunca chegou a fazer a viagem. Morreu na quinta-feira, dia 31 de maio. Deixa mulher e uma filha ainda criança.