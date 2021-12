Custódia não sabe gerir as ausências, agora que o ciclo de vida lhe trocou as voltas. Não foi ela, foi o filho quem morreu primeiro e Custódia repete que no Natal não vai haver ceia. "É como se tudo se tivesse partido, não é possível voltar a encaixar a vida", diz a mãe de Nuno Santos, o trabalhador que em junho foi mortalmente atropelado na A6, pelo carro em que seguia o então ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.