“Nenhum país estava preparado para a magnitude [do incêndio] de Pedrógão Grande, a partir de certa altura”, disse esta terça-feira António Salgueiro, engenheiro florestal, durante nova sessão do julgamento, em Leiria, para apurar responsabilidades do incêndio que matou 66 pessoas em junho de 2017.









O membro da Comissão Técnica Independente - criada pelo Governo na ressaca da tragédia -, sublinhou que “faltaram técnicos especializados”, nomeadamente um piro-meteorologista que pudesse acompanhar e antecipar a forma como as condições meteorológicas que se viveram naquele dia influenciaram a evolução das chamas.