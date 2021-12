Um jovem de 23 anos foi detido segunda-feira pela GNR da Gafanha da Nazaré, Ílhavo, por tráfico de droga. Estava na posse de haxixe e canábis.De acordo com a GNR, mostrou “comportamento suspeito” numa “área conotada com o tráfico”. “Foi efetuada uma abordagem e, perante o visível nervosismo do suspeito, apurou-se que estava na posse de diversas doses de produto estupefaciente pronto para venda”.