Um homem, de 29 anos, foi detido em flagrante por tráfico de droga em Gondomar, com mais de 10 mil doses de haxixe, esta quinta-feira.



Segundo comunicado, durante uma ação de patrulhamento os militares da GNR abordaram o homem que se encontrava num veículo e, perante o nervosismo do condutor, foi efetuada uma busca à viatura, tendo sido encontrado no porta bagagens da viatura 10 250 doses de haxixe. O homem foi detido, o veículo e o telemóvel apreendidos.

O suspeito encontra-se detido nas instalações da Guarda e será presente esta sexta-feira, ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto para conhecer as medidas de coação.