Nervosismo trama traficantes com cocaína escondida no carro

Dois homens que seguiam num automóvel na zona de Alcantarilha, no concelho de Silves, foram detidos por militares do Destacamento de Trânsito GNR por suspeita de tráfico de estupefacientes.Aquela autoridade mandou parar o veículo numa operação de fiscalização rodoviária habitual, mas o desconforto do condutor acabou por denunciar que algo se passava. Depois da revista ao automóvel foram encontradas 317 doses de cocaína, dinheiro e cinco telemóveis supostamente usados para o tráfico.Após busca ao veículo e revista aos suspeitos, a GNR apreendeu 317 doses de cocaína, 629,55 euros em numerário e ainda cinco telemóveis.Os detidos já foram presentes ao Tribunal Judicial de Portimão para lhes serem aplicadas as medidas de coação: enquanto esperam por julgamento vão ter de se apresentar semanalmente no posto policial da área de residência, não podem sair do País e também não podem circular no Algarve.