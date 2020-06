Neta e sobrinha entre as vítimas do suspeito de centenas de crimes sexuais contra crianças

Uma neta, uma sobrinha neta e duas amigas, entre os 3 e os 7 anos, são as quatro vítimas do homem detido na Grande Lisboa, suspeito de cerca de uma centena de crimes de abuso sexual de crianças.

Em declarações esta terça-feira à agência Lusa, após uma conferência de imprensa, o coordenador da secção que investiga a criminalidade sexual na Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da Polícia Judiciária (PJ) disse que as quatro crianças, à data dos factos, com idades entre os 3 e os 7 anos, são as únicas vítimas do suspeito, que "colaborou" com a investigação.

José Matos explicou que o arguido, de 49 anos e que ficou em prisão preventiva, "não era um predador que andava na rua à procura", mas alguém "que se aproveitou da ascendência e do fácil acesso" que tinha em relação às crianças, acrescentando que arguido e vítimas moravam na mesma zona e que "alguns dos crimes" foram praticados na casa do suspeito.