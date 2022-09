Depois de encontrarem o cadáver “totalmente esventrado” de Felismina Monarca, de 82 anos, na casa desta em Gonçalvinhos, Mafra, a 15 de dezembro de 2021, os inspetores dos homicídios da Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa foram a casa do neto. Encontraram muito sangue e duas embalagens vazias de facas, que encaixavam nas armas brancas (uma delas com 16 centímetros de lâmina), também com vestígios de sangue, que os inspetores descobriram numa mochila, no banco traseiro do carro do neto da vítima.









Ver comentários