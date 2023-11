Assaltou a casa dos avós mais do que uma vez, mas numa das situações agrediu a avó a murro quando esta o tentou impedir que levasse a televisão. A mulher foi atingida na face. Num segundo assalto, o homem, de 43 anos, desempregado, invadiu a habitação dos familiares para furtar 200 euros em dinheiro. O suspeito, que assaltou outras casas, sobretudo na zona do Monte da Caparica, Almada, foi detido pela GNR e levado a tribunal no passado sábado. Um juiz colocou-o em prisão preventiva.









O homem está fortemente indiciado pela prática de um crime de roubo agravado e sete crimes de furto qualificado, três dos quais na forma tentada. Os crimes ocorreram entre o início de janeiro e o final de setembro deste ano, todos no concelho de Almada.

Ao que o CM apurou, o homem escolhia os alvos e assaltava-os preferencialmente durante a noite. Invadiu vários locais, designadamente estabelecimentos comerciais.









Detido pela GNR no âmbito de uma investigação que durou cerca de seis meses, foi ouvido em primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Almada e sujeito à medida de coação de prisão preventiva que está a cumprir na cadeia de Setúbal.

A investigação prossegue sob direção do Ministério Público de Almada.