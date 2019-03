Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Neto esfaqueia avó de 75 anos e é internado

Agressor, de 22 anos, sofre de esquizofrenia. Caso ocorreu em Ponte de Lima.

Por J.E.C. | 06:00

Uma mulher de 75 anos sofreu ferimentos ligeiros ao ser esfaqueada pelo neto, às 00h20 deste domingo, na freguesia de Estorãos, no concelho de Ponte de Lima.



O homem, de 22 anos, escapou após as agressões.



Foi encontrado já durante a manhã, pela GNR de Ponte de Lima, a alguns quilómetros do local.



Segundo o CM conseguiu apurar, o agressor, que sofre de esquizofrenia, estava num café na freguesia de Arcozelo e foi levado pela GNR ao posto e depois para a urgência psiquiátrica do Hospital de Braga.



Já a avó, que foi esfaqueada na mão e no nariz, necessitou de tratamento hospitalar.