Neto fica na prisão por ameaçar avó na Guarda

Um homem de 29 anos ficou em prisão preventiva e outro, de 40, com pulseira eletrónica por crimes de violência doméstica, no distrito da Guarda. No primeiro caso, a GNR investigou e percebeu que o suspeito ameaçava e exercia violência psicológica sobre a avó, de 71 anos, na Guarda. O homem acabou por ser detido fora de flagrante e vai aguardar julgamento em prisão preventiva.









Em Trancoso, um homem de 40 anos foi detido por exercer violência psicológica sobre a ex-mulher. Foi presente a juiz e tem de cumprir apresentações periódicas no posto policial da área de residência. Está ainda proibido de aproximação e de contactos por qualquer meio à vítima num raio de 500 metros, e dessa forma será controlado por pulseira eletrónica.