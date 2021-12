O homem que matou a avó em Mafra esta quinta-feira foi detido pela Polícia Judiciária. O neto terá morto a avó, de 82 anos, com cerca de 40 facadas.Segundo comunicado da PJ, o homem já teria "o propósito de agredir mortalmente a mesma, por razões ainda não concretamente determinadas".O suspeito teria intenção de sair do país mas como ficou ferido com gravidade depois da prática do crime, dirigiu-se ao hospital de Santa Maria em Lisboa onde acabou detido.Em atualização